Torta salata di sfoglia con ricotta, piselli e prosciutto cotto

Velocissima da preparare e molto golosa, questa torta di sfoglia con ricotta, prosciutto cotto e piselli sarà un perfetto "salva-cena".

INGREDIENTI (stampo 28 cm)

1 rotolo di pasta sfoglia fresca

1 uovo grande

250 gr di ricotta

sale e pepe q.b.

150 gr di prosciutto cotto

150 gr di piselli già cotti

100 gr di provola affumicata (o altro formaggio filante)

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

PREPARAZIONE

Preparate la farcia: in una terrina capiente unite la ricotta, l'uovo, sale e pepe (se lo gradite), 2 cucchiai di parmigiano grattugiato e mescolate. Adesso aggiungete anche il prosciutto a pezzetti (noi abbiamo preferito sovrapporre delle fette sottili e poi tagliuzzarle piuttosto che usare cubetti dal sapore più intenso e predominante), i piselli e la provola a pezzetti. Mescolate bene.

Srotolate la sfoglia e, senza eliminare la carta forno, disponetela nello stampo. Bucherellate la base con una forchetta, ripiengate verso l'interno i bordi di sfoglia in avanzo e poi versate all'interno la farcia. Livellate bene e completate distribuendo sulla superficie l'ultimo cucchiaio di parmigiano.

Cuocete in forno già caldo a 180° per 40-45 minuti o finché la sfoglia non sarà ben cotta e la superficie avrà preso un bel colore dorato. Sfornate, lasciare riposare solo qualche minuto e servite. Potete anche gustarla tiepida o fredda, se lo preferite.