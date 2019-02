La Torta salata con patate e carciofi è un rustico goloso e semplice da preparare

Vediamo insieme come fare

INGREDIENTI

1 rotolo di pasta sfoglia fresca (per la torta salata che vedete in foto ne abbiamo usato uno rettangolare, ma anche tondo andrà benissimo)

500 gr circa di patate (3 grandi)

300 gr di cuori di carciofo

1 spicchio d'aglio

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

30 ml di vino bianco

150 gr di fiordilatte (o provola, scamorza...)

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato

PREPARAZIONE

Pelate e lavate le patate, tagliatele a cubetti. In un'ampia padella, fate dorare l'aglio con l'olio e aggiugete i cubetti di patate. Fate rosolare qualche secondo a fiamma alta, rigirando continuamente, poi versate il vino bianco, abbassate la fiamma e lasciate che sfumi per un paio di minuti.

Lavate e tagliate a fette sottili i cuori di carciofo e aggiungeteli alle patate in padella. Condite con sale e, se lo gradite, pepe. Cuocete finché patate e carciofi saranno morbidi, ma non lasciateli sfaldare. All'occorrenza aggiungete qualche cucchiaio d'acqua. Eliminate l'aglio, spegnete il fuoco e fate intiepidire.

Srotolate la pasta sfoglia e trasferitela (senza eliminare la carta forno presente in confezione) in una pirofila da forno. Bucherellate la base e poi versate le patate con i carciofi. Distribuite anche dei cubetti di fioridilatte, ripiegate la sfoglia in eccesso sui bordi e completate con il parmigiano in superficie.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 35-40 minuti o finché la sfoglia non sarà ben cotta e dorata (verificate che sia cotta uniformemente anche la base). Sfornate, lasciate riposare la torta salata per un paio di minuti e poi servite calda e filante.