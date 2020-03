iorestoacasa e cucino: calzone di sfoglia facile con prosciutto e zucchine

Ecco un nuovo consiglio culinario goloso, ma semplicissimo, per trascorrere un po' di tempo in modo piacevole in questi giorni in cui è importantissimo per la tutela della salute di tutti seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni del decreto governativo e restare in casa.

Facciamo insieme il calzone di sfoglia con prosciutto cotto e zucchine: un rustico buonissimo con il quale si potrà cimentare anche chi non è esattamente un cuoco provetto o una cuoca provetta.

Ingredienti

1 disco di pasta sfoglia fresca

15 gr di prosciutto cotto in fette sottili

2 zucchine medie

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale e olio extra vergine di oliva q.bb.

Preparazione

Iniziate lavando bene e poi asciugando le zucchine. Tagliatele in fette sottili e grigliatele per qualche minuto. Conditele con un pizzico di sale e un filo d'olio.

A questo punto, srotolate il disco di sfoglia, farcitene metà (come vedete in foto) con uno strato di prosciutto cotto, procete poi con uno strato di zucchine grigliate e infine spolverizzate con il parmigiano. Coprite con l'altra metà della sfoglia, formando una mezzaluna e sigillate benissimo i bordi, aiutandovi anche con i rebbi di una forchetta. Bucherellate la superficie e spennellatela con un goccino d'olio.

Trasferite il calzone di sfoglia in una teglia rivestita da carta forno e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 20-25 minuti o finché la sfoglia non sarà ben dorata.

Sfornate, lasciate assestare il calzone per qualche minuto e poi servitelo. Questo rustico è comunque buonissimo anche a temperatura ambiente, per cui potete prepararlo anche in anticipo.

NOTE:

Potete rendere il vostro calzone di sfoglia con prosciutto e zucchine ancora più goloso aggiungendo fette di provola, fiordilatte o scamorza

