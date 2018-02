Torta salata allo yogurt con verdure: soffice e veloce

Come per la torta 7 vasetti dolce, per dosare gli ingredienti di questa sofficissima torta salata, si usa un pratico vasetto di yogurt (sempre lo stesso, una volta svuotato e pulito).

INGREDIENTI (stampo 22-24 cm):

1 vasetto di yogurt bianco naturale da 125 gr (non freddo)

3 vasetti di farina

1 vasetto di olio di semi di arachidi (oppure di olio extra vergine di oliva, come preferite)

1 vasetto di latte a temperatura ambiente

1 vasetto di parmigiano grattugiato

3 uova a temperatura ambiente

sale q.b.

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate.

Per farcire in questo caso abbiamo usato verdure miste cotte in padella (1 zucchina, 1 carota e 1/2 melanzana grande) e 150 gr di scamorza affumicata (vanno bene anche provola o fiordilatte ben gocciolati e tenuti in frigo qualche ora prima di utilizzali)

Semi di sesamo e papavero per decorare (facoltativo)

PROCEDIMENTO:

Per il ripieno, lavate le verdure e tagliatele a cubetti piccoli. Soffrigete per una decina di minuti in padella con un filo d'olio, finché non saranno morbide (ma non fatele sfaldare). Lasciatele raffreddare. Se notate un eccesso di olio, tamponate un poco con carta assorbente prima di metterle nel ripieno.

Ora procediamo con la torta 7 vasetti salata: per prima cosa, svuotate e pulite il vasetto di yogurt che utilizzerete come pratico dosatore. Mettete lo yogurt in un bicchiere e tenetelo da parte.

Montate bene le uova con le fruste elettriche, quando saranno ben gonfie aggiungete lo yogurt e poi il latte e l'olio a filo, continuando a lavorare con le fruste elettriche ma a velocità bassa.

Aggiungete ora il parmigiano, poi la farina, il sale e il lievito. Mescolate bene, ma a bassa velocità e poi aggiungete al composto le verdure fredde e la scamorza tagliata a cubetti. Mescolate delicatamente con una spatola e poi versate tutto in uno stampo imburrato e infarinato (oppure foderato con carta forno).

Distribuite sulla superficie i semi di sesamo e papavero e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti, verificate sempre la cottura con uno stecchino prima di sfornare.

Servite calda o a temperatura ambiente, come preferite.