La torta rustica ai friarielli è veloce da preparare, perché non richiede tempi di lievitazione, e super golosa. Perfetta per una cena informale, per un party con gli amici, ma anche da portare in gita.

Vediamo insieme come prepararla

Ingredienti (stampo 24 cm)

Per il ripieno:

400 gr di friarielli napoletani già puliti (solo le cime)

sale q.b.

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d'aglio

150 gr di provola affumicata di Agerola (tenetela in frigo un'ora prima di usarla)

Per l'impasto:

3 uova a temperatura ambiente

300 gr di farina

150 ml di latte

100 ml di olio di semi (oppure un extra vergine di oliva delicato)

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

sale q.b.

semi di sesamo per decorare (facoltativi)

Preparazione

Per prima cosa, prepariamo la farcitura cucinando i friarielli (se non ne avete già pronti, magari avanzati dal giorno prima):

Fate imbiondire lo spicchio d'aglio in un'ampia padella con un cucchiaio d'olio, unite i friarielli che avrete prima ben lavato, salate, coprite con un coperchio e lasciate cuocere finché saranno ben morbidi. Lasciate raffreddare.

Prepariamo ora l'impasto per la torta salata:

Montante le uova fino a renderle spumose e chiare, aggiungete a filo il latte e l'olio, poi unite una presa di sale e il parmigiano. Aggiungete anche la farina, sempre mescolando con le fruste a bassa velocità, in ultimo unite il lievito e mescolate ancora per bene.

Incorporate la farcia: versate nell'impasto i friarielli e la provola tagliata a cubetti. Mescolate bene e velocemente trasferite l'impasto nello stampo oliato e infarinato (o foderato con carta forno.

Decorate, se lo gradite, con i semi di sesamo e cuocete in forno già a temperatura a 180° per circa 35-40 minuti. Prima di sfornare, verificate la cottura con uno stecchino che infilato nel cuore della torta salata dovrà uscirne asciutto.

Servite la vostra torta rustica ai friarielli calda e filante oppure a temperatura ambiente. E' sempre buonissima

