Facile da preparare e golosissima: la torta cioccolato e arancia con impasto alla ricotta è perfetta per la colazione, la merenda o da portare in gita per un bel pic nic all'aria aperta.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 24 cm)

4 uova medie a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

250 gr di ricotta asciutta

100 ml di olio di semi

succo e buccia grattugiata di un'arancia grande biologica

280 gr di farina

40 gr di cacao amaro

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione

Con le fruste elettriche o in una planetaria, montate le uova con lo zucchero finché non saranno chiare e gonfie e spumose. Aggiungete la ricotta e la vaniglia e mescolate ancora con le fruste al minimo della velocità. Unite allo stesso modo l'olio, la buccia (lavata) grattugiata dell'arancia (fate attenzione e non grattare anche la parte bianca) e il succo filtrato.

Infine, unite la farina setacciata con il cacao e il lievito, sempre con le fruste al minimo della velocità. Versate l'impasto nello stampo imburrato e infarinato (o foderato con carta forno) e cuocete in forno già caldo a 175° per 40-45 minuti.

Verificate la cottura con uno stecchino che, infilato nel dolce, dovrà uscirne asciutto. Lasciate raffreddare, sformate e, se lo gradite, completate con poco zucchero a velo

Clicca qui per scoprire tante ricette di dolci con la ricotta

Clicca qui per scoprire tante ricette di dolci soffici e golosi per la colazione e la merenda