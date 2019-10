Torta soffice di pere e cioccolato senza latte e burro

Un dolce sofficissimo, una torta classica ma sempre deliziosa, con la variante del succo di frutta alla pera nell'impasto che lo rende ancora più gustoso e profumato.

Vediamo insieme come preparare la torta di pere e cioccolato:

Ingredienti (stampo 22 cm)

2 uova a temperatura ambiente

130 gr di zucchero

70 ml di olio di semi

100 ml di succo di frutta alla pera (oppure ACE se volete creare un gradevole contrasto)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

180 gr di farina

10 gr di lievito per dolci

70 gr di cioccolato fondente tagliato grossolanamente al coltello freddo di frigorifero (oppure gocce di cioccolato)

inoltre: 2 pere + zucchero semolato q.b.

Preparazione

Montate bene le uova con lo zucchero, fino a ottenere un composto chiaro e gonfio. Unite la vaniglia, l'olio e il succo, mescolando delicatamente. Aggiungete anche la farina setacciata con il lievito.

Infine unite il cioccolato fondente e mescolate.

Versate l'impasto in uno stampo foderato con carta forno. Sbucciate e tagliate le pere in fette sottili. Disponetele a raggiera sulla superficie della torta e poi spolverizzate con un po' di zucchero.

Cuocete in forno già caldo a 175° per 35-40 minuti. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto. Una votla freddo, sformate il dolce sul piatto da portata e, se lo gradite, decorate con poco zucchero a velo.

Se non consumate il dolce in giornata, conservatelo in frigo fino a un paio di giorni.

NOTE

Questo dolce è realizzato senza latte né burro, per essere gustato anche dagli intolleranti. Se, però, non avete intolleranze e in casa vi manca il succo alla pera, potete sostiturlo con il latte.

Clicca qui per scoprire tante ricette di dolci con la frutta