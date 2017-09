Dolcetti alle noci e cioccolato

Noci e cioccolato, connubio perfetto per una golosa merenda.

INGREDIENTI (5-7 minicake, oppure tortiera 18/20 cm)

2 uova a temperatura ambiente

90 gr di gherigli di noci tritati finemente

90 gr di farina

80 gr di zucchero

40 gr di burro

60 ml di latte a temperatura ambiente

1/2 bustina di lievito per dolci (circa 8 gr)

80 gr di gocce di cioccolato fondente (oppure cioccolato tritato grossolanamente al coltello)

zucchero al velo q.b.

PREPARAZIONE

Per prima cosa, mettete le gocce di cioccolato in congelatore (almeno mezz'ora prima di iniziare la preparazione del dolce). Poi fondete il burro a bagnomaria e lasciatelo intiepidire.

Montate le uova con lo zucchero per 5 minuti, fino ad ottenere una crema chiara e spumosa, aggiungete il burro fuso e freddo, il latte e mescolate con le fruste elettriche al minimo della potenza. Aggiungete la farina setacciata con il lievito e mescolate ancora. Ora unite le noci ridotte a farina, mescolando con una spatola, delicatamente. Infine aggiungete all'impasto le gocce di cioccolato ben fredde e leggermente infarinate.

Versate l'impasto in stampi da tortine (o anche da muffin o ciambelline) imburrati e infarinati. Riempite ogni stampino per 3/4.

Cuocete in forno già caldo a 175° per 20-25 minuti. Il tempo di cottura dipenderà dalla misura degli stampini che avete scelto. Se invece avete optato per un'unica tortiera da 18/20 cm, il tempo di cottura sarà di circa 30 minuti.

Prima di sfornare, fate sempre la prova stecchino che, infilato nel cuore del dolce, dovrà uscirne asciutto.

Sformate le vostre tortine quando saranno ben fredde e, se lo gradite, decorate con poco zucchero al velo (o con glassa al cioccolato)