La Torta al melone, mandorle e gocce di cioccolato ha una consistenza davvero particolare: sofficissima e umida grazie al melone frullato e allo yogurt, ma anche con una nota 'croccante' grazie alle mandorle. Golosissima e assolutamente da provare.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo cm 24)

3 uova a temperatura ambiente

200 gr di melone frullato

100 gr di farina di mandorle (o mandorle tritate finemente)

200 gr di farina

150 gr di zucchero (130 se il vostro melone è molto dolce)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

una bustina di lievito per dolci

100 gr di yogurt bianco (o al melone)

80 ml di olio di semi

100 gr di gocce di cioccolato (fredde di frigorifero)

madorle a lemelle q.b. + un cucchiaino di zucchero

Preparazione

Aprite le uova e separate i tuorli dagli albumi. Montate questi ultimi a neve con le fruste elettriche e metteteli da parte.

Montate i tuorli con lo zucchero, poi aggiungete il melone frullato, lo yogurt, la vaniglia e l'olio. Mescolate e poi aggiungete farina, farina di mandorle e lievito. Mescolate sempre con le fruste elettriche fino a ottenere un composto omogeneo. Unite anche le gocce di cioccolato fredde e mescolate.

A questo punto, aggiungete gli albumi a neve in due volte, mescolando delicatamente con una spatola con movimenti dal basso verso l'alto.

Trasferite l'impasto in uno stampo foderato con carta forno (oppure oliato e infarinato), decorate con mandorle a lamelle la superficie e spolverate con un poco di zucchero. Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 40 minuti. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare completamente, poi sformate il dolce su un piatto da portata e, se lo gradite, decorate con zucchero a velo.

