Torta soffice di mele, limone e mandorle

La torta di mele e mandorle è un dolce sofficissimo e semplice da realizzare.

Vediamo insieme come prepararlo:

INGREDIENTI (STAMPO 22 CM)

2 uova a temperatura ambiente

140 gr di zucchero

100 gr di yogurt greco a limone (non troppo freddo)

80 ml di olio di semi

100 gr di farina

50 gr di farina di mandole (o mandorle tostate, pelate e tritate finissime)

1/2 bustina di lievito per dolci

la buccia (lavata e asciugata) grattugiata di un limone biologico + 2-3 cucchiai di succo di limone (o limoncello, se lo gradite)

2 mele + 2 cucchiai di limoncello (o succo di limone)

20 gr di mandorle a lamelle

zucchero di canna q.b.

zucchero al velo (facoltativo)

PREPARAZIONE

Per prima cosa, sbucciate le mele e tagliatele a spicchi sottili. Irrorate gli spicchi con il limoncello (o con il limone), mescolate e mettetele in congelatore mentre prearate l'impasto della vostra torta.

Montate bene le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Unite lo yogurt, la buccia di limone e poi l'olio a filo, mescolando molto delicatamente. Unite anche la farina setacciata con il lievito e mescolate ancora, sempre con delicatezza (potete usare anche la frusta elettrica ma al minimo della potenza). Infine aggiungete la farina di mandorle e, di nuovo, mescolate delicatamente.

Versate l'impasto in uno stampo foderato di carta forno (oppure imburrato e infarinato), prendete le mele dal congelatore e diponetele a raggiera su tutta la superficie del dolce. Distribuite anche le mandorle a lamelle e completate con una spolverata di zucchero di canna.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 35-40 minuti. Verificate la cottura prima di sfornare, utilizzando uno stecchino che infilato nel dolce dovrà uscirne asciutto.

Una volta fredda, sformate la vostra torta di mele e mandorle su un vassoio e decorate, eventualmente, con poco zucchero al velo.

NOTE: se lo gradite, potete aggiungere anche una mela all'interno dell'impasto: tagliatela a cubetti non troppo grossi e congelateli per circa un'ora. Poi infarinateli leggermente e versateli nell'impasto una volta completati tutti i passaggi. Mescolate e poi versate nella tortiera. Procedete poi come da ricetta.