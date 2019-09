Torta di mandorle sofficissima

La torta di mandorle di cui oggi vi proponiamo la ricetta è semplicissima da preparare, ma golosa e super soffice.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 22-24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero

200 gr di farina

130 gr di farina di mandorle (o mandorle finemente tritate)

125 gr di yogurt alla vaniglia o alla mandorla

100 ml di olio di semi

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o di aroma alla mandorla)

30 ml di Rum o Limoncello (facoltativo - potete sostituire con latte, latte di mandorla o succo di limone)

1 bustina di lievito per dolci

mandorle a lamelle per decorare la superficie

Preparazione

Montate bene le uova con lo zucchero fino a ottenere una bella crema chiara e spumosa. Unite poi lo yogurt, la vaniglia, il Rum e l'olio, mescolando con le fruste elettriche ma a bassa velocità.

Aggiungete la farina setacciata con il lievito e poi la farina di mandorle.

Imburrate e infarinate (oppure rivestite con carta forno) lo stampo e versatevi dentro il composto. Decorate la superficie con abbondanti mandorle a lamelle e cuocete in forno già caldo a 175° per 35 minuti o finché il dolce non sarà ben gonfio e dorato. Verificate sempre che la cottura sia ultimata con uno stecchino che una volta infilato nella torta dovrà uscirne asciutto.

Sfornate e lasciate raffreddare il vostro dolce coperto da un panno di cotone pulito, poi sformatelo e, se lo gradite, decorate con poco zucchero a velo.

