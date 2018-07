Torta fredda con yogurt e crema di nocciole: golosa, veloce e senza cottura

Golosissima, veloce e senza cottura: la torta fredda con yogurt e crema di nocciole è perfetta per concendervi un peccato di gola anche quando fa troppo caldo per accendere forno o fornelli

Le dosi che vi indichiamo sono sufficienti anche per 8 persone (è una torta ricca di strati e un solo quadratino può bastare a soddisfare la voglia di dolce) ma se siete molto golosi, allora raddoppiate tutto!

Vediamo insieme come prepararla in pochissime mosse:

INGREDIENTI:

32 biscotti secchi (noi abbiamo utilizzato Oro Saiwa)

200 ml di panna per dolci già zuccherata (fredda di frigorifero)

200 ml di yogurt bianco naturale (oppure alla vaniglia, se amate i sapori dolci)

3/4 cucchiai di crema spalmabile alle nocciole

2 cucchiai di gocce di cioccolato fondente

100 ml di latte + 1 cucchiaino di cacao zuccherato per la bagna (andrà bene anche solo latte)

cacao amaro per decorare (oppure granella di nocciole, o "fili" di crema spalmabile alle nocciole)

PREPARAZIONE

Montate a neve ferma la panna fredda, aggiungete lo yogurt e la crema di nocciole e mescolate ancora con fruste fino a ottenere una sorta di mousse leggera, gonfia e soda. Assaggiate per vedere se la quantità di crema alle nocciole è giusta (secondo i vostri gusti).

Ora siete già pronti per comporre la vostra torta:

Intingete un biscotto alla volta nel latte al cacao e sul piatto da portata formate una base con 8 biscotti, spalmatevi sopra uno strato di crema e aggiungete una manciata di gocce di cioccolato. Proseguite così alternando per 4 strati biscotti e crema.

L'ultimo strato sarà di crema, nella quale però non aggiungerete le gocce di cioccolato.



Mettete il dolce in frigo per almeno 3 ore e prima di servire decoratelo col cacao amaro (se avete optato per la granella di nocciole o fili di crema spalmabile, potete anche decorare la torta prima di metterla in frigorifero a riposare).

NOTE E CONSIGLI:

Come già suggerito in precedenza, se lo preferite, potete variare il gusto dello yogurt: andrà benissimo anche uno alla vaniglia o alla nocciola, ad esempio.

Le dosi della crema alle nocciole sono indicative, aggiungete un paio di cucchiai alla base di panna e yogurt e poi assaggiate, la giusta "dolcezza" dipenderà dai vostri gusti.

Abbiamo aggiunto cioccolato fondente all'interno della crema per smorzarne la dolcezza, ma voi potete ometterle oppure sostituirle con granella di nocciole o pistacchi

Se preferite, potete dare forma tonda (con l'aiuto di un anello per dolci) o quadrata alla vostra torta fredda.