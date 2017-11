Torta-crostata con crema al cioccolato e pere

La torta-crostata al cioccolato e pere è un dolce che ha come base una frolla soffice e alta, che non ha bisogno di tempi di riposo. Un dolce goloso e perfetto per ogni occasione, anche da regalare durante le festività natalizie.

Sia per la torta che per la crema di farcitura abbiamo utilizzato del latte di mandorla, che conferisce un tocco speciale al dolce, ma potete anche utilizzare del normale latte, la torta sarà buonissima ugualmente.

INGREDIENTI stampo 18-20

Per l'impasto: 2 uova a temperatura ambiente

130 gr di burro molto morbido

100 gr di zucchero

i semini di una bacca di vaniglia

1/2 bustina di lievito per dolci

30 ml di latte di mandorle a temperatura ambiente

240 gr di fecola di patate

2 cucchiai di Rum o Brandy

Per la crema: 250 ml di latte di mandorle (sceglietene uno non troppo dolce)

40 gr di farina

1 tuorlo intero + metà (conservate gli albumi)

70 gr di zucchero

i semini di mezza bacca di vaniglia

50-60 gr di cioccolato extrafondente

1 pera grande o 2 piccole + 1 cucchiaio di zucchero + 2 cucchiai di liquore (Brandy, Rum, Amaretto...)

PREPARAZIONE

Sbucciate le pere, tagliatele a cubetti e cuocetele in padella con il liquore e lo zucchero per cinque minuti.

Preparate la crema al cioccolato: in un pentolino dal fondo spesso, mescolate la farina con lo zucchero, poi unite un po' di latte di mandorle e mescolate formando un composto omogeneo. Aggiungete i tuorli, i semini di vaniglia e mescolate. Infine unite il resto del latte di mandorle, portate sul fuoco e cuocete la crema a fianca finché si sarà ben addensata. Spegnate il fuoco, aggiungete subito il cioccolato tritato al coltello e mescolate finché non sarà completamente sciolto e amalgamato. Versate la crema in una terrina in vetro, copritela con pellicola a contatto e lasciate raffreddare. Infine versatevi dentro le pere e mescolate delicatamente.

Preparate la frolla morbida: montate il burro con lo zucchero con le fruste elettriche, fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo, aggiungete le uova, il liquore, la vaniglia e mescolate. Infine unite la farina, poco per volta mescolando, il latte di mandorla e il lievito.

Con un cucchiaio (oppure con una sac a poche) stendete metà dell'impasto in uno stampo foderato con carta forno (oppure ben imburrato e infarinato), farcite con la crema al cioccolato e pere (ma lasciate libero un cm dal bordo) coprite bene con l'impasto rimanente, livellate la superficie e spennellatela con un po' di albume.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa un'ora. Verificate bene la cottura della base della torta prima di sfornare.

Una volta fredda, sformate la torta-crostata e, se vi piace, decoratela con zucchero a velo.