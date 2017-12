Torta cioccolato e pere senza bilancia

La torta al cioccolato e pere senza bilancia è un dolce molto soffice, goloso, veloce e facile da preparare perché come unità di misura per gli ingredienti si utilizza un pratico bicchiere. Si tratta infatti della rivisitazione della nota torta dei "7 bicchieri", simile a quella dei "7 vasetti".

Potete utilizzare sia un bicchiere di plastica (che poi potete lavare e riutilizzare per altri dolci veloci come questo, riducendo così gli sprechi) che un bicchiere di vetro con capacità simile (grossomodo) a quello in plastica. L'importante, in questo dolce, infatti, è solo mantenere le proporzioni.

INGREDIENTI (stampo 18-20)

2 uova a temperatura ambiente

1 bicchiere di zucchero

1 e 1/2 bicchieri di farina

1/2 bicchiere di cacao amaro

poco più di 1/2 bicchiere di latte

1/2 bicchiere di olio di semi

3 cucchiai di liquore all'amaretto (oppure Rum, Brandy o Strega - se non preferite l'aroma di liquore, potete anche aromatizzare con i semini di mezza bacca di vaniglia)

mezza bustina di lievito vanigliato per dolci

50 gr di gocce di cioccolato fondente

2 pere + 1 cucchiaio di liquore (o di succo di limone, se preferite)

1 cucchiaino di zucchero semolato

zucchero al velo per decorare

PREPARAZIONE

Mettete in congelatore le gocce di cioccolato. Sbucciate e tagliate le pere a fettine, aromatizzatele con un cucchiaio di liquore, mescolate e mettetele in frigo fino al momento in cui dovrete usarle.

Montate a i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete il liquore e, a filo, prima l'olio e poi il latte, mescolando con le fruste elettriche al minimo della velocità. Unite ora la farina setacciata con il cacao e il lievito, continuando a mescolare delicatamente. Aggiungete anche i bianchi d'uovo montati a neve, mescolando delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Aggiungete, infine, al composto le gocce di cioccolato fredde e leggermente infarinate.

Versate il composto nello stampo oliato (o imburrato) e infarinato (oppure foderato con carta forno). Disponete a raggiera le fette di pera sulla superficie e spolverizzate con lo zucchero. Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 45-50 minuti. Prima di sfornare la torta, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto.

Una volta raffreddata, togliete la torta dallo stampo e decoratela con poco zucchero al velo.

NOTE: Basterà un nastrino rosso intorno al dolce per rendere questa torta perfetta anche da servire nei giorni delle festività natalizie.