iorestoacasa e cucino: torta al cioccolato con crema al mascarpone

In questi giorni in cui è davvero fondamentale per la salute di tutti restare a casa e rispettare le indicazioni goverantive, speriamo vi sia d'aiuto la nostra consueta rubrica di cucina. Cucinare, del resto, è sempre un modo gioioso per trascorrere un bel pomeriggio, da soli o insieme al partner, ai bambini o alla famiglia.

Oggi vi proponiamo una ricetta tanto golosa quanto semplice da realizzare: una torta al cioccolato con crema al mascarpone che potrete preparare con il solo ausilio di un bicchiere (di plastica o in vetro, dalla capacità simile), senza nemmeno dover pesare gli ingredienti. Semplicissima anche per i meno esperti. E, vi assicuriamo, il risultato sarà strepitoso: un dolce cremoso dall'intenso sapore di cioccolato, con un cuore davvero delizioso.

Vediamo insieme, allora, come preparare la torta al cioccolato con crema al mascarpone:

Ingredienti (stampo 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

1 e 1/2 bicchieri di zucchero (anche uno solo, se preferite)

1 bicchiere di latte a temperatura ambiente

2/3 di bicchiere di olio di semi

2 e 1/2 bicchieri di farina

1/2 bicchiere di cacao amaro

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o una vanillina)

potete aggiungere anche la scorza di un'arancia biologica (se l'avete)

Per la crema al mascarpone:

una confezione di mascarpone da 250 gr (a temperatura ambiente)

2 cucchiai colmi di zucchero

1 cucchiaio di gocce di cioccolato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure scorza d'arancia bio, 1 cucchiaio di liquore...)

zucchero a velo per decorare

Preparazione:

Montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete la vaniglia (ed eventualmente la buccia d'arancia grattugiata) e, a filo, prima l'olio e poi il latte, mescolando con le fruste elettriche al minimo della velocità. Unite ora la farina, il cacao e il lievito, continuando a mescolare delicatamente.

Preparate la crema mescolando in una ciotola il mascarpone con lo zucchero e la vaniglia (ed eventualmente il liquore o altro aroma a vostro gusto). Unite le gocce di gioccolato e mescolate ancora.

Versate il composto al cioccolato nello stampo oliato (o imburrato) e infarinato. Aggiungete in superficie, a cucchiaiate, la crema al mascarpone e poi variegate con la punta di un coltello o il manico di un cucchiaino.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 45 minuti. Prima di sfornare la torta, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto. Una volta che la torta si sarà completamente raffreddata, sformatela sul vassoio e decoratela con lo zucchero a velo

