Ricetta della Torta di ciliegie, cocco e limone

Sapori e profumi d'estate per questa torta di ciliegie, cocco e limone.

Facile da realizzare e super golosa, è perfetta per la colazione o la merenda in questa stagione.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 22-24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero (noi abbiamo usato quello integrale di canna)

100 ml di olio di semi

Buccia di 1 limone grande bio

100 ml di latte

20 ml di limoncello (o succo di limone)

150 gr di farina

130 gr di farina di cocco (cocco grattugiato)

1 bustina di lievito per dolci

300/400 gr di ciliegie sode

zucchero a velo per decorare

Preparazione

Lavate le ciliegie, denocciolatele e tagliatele a metà. Tenete in frigo fino al momento di usarle.

Montate bene le uova con lo zucchero, fino a ottenere un composto chiaro e gonfio. Aggiungete la buccia del limone grattugiata (dopo averla lavata e asciugata), poi a filo anche il latte, il limoncello (o il limone) e l'olio.

Aggiungete la farina setacciata con il lievito e mescolate con le fruste elettriche a bassa velocità. Unite la farina di cocco e mescolate. Infine, infarinate leggermente 3/4 delle ciliegie, aggiungetele all'impasto e mescolate delicatamente con una spatola.

Versate l'impasto nello stampo foderato con carta forno, decorate la superficie con le ciliegie in avanzo e cuocete in forno già caldo a 175° per 35-40 minuti. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino del cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare la torta al cocco e marmellata, poi sformatela sul piatto da portata e, se lo gradite, completate con zucchero a velo

NOTE: il dolce in foto ha un colore ambrato grazie allo zucchero integrale di canna, se usate lo zucchero bianco l'impasto avrà un colore chiaro