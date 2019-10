Torta di carote glassata al cioccolato

Soffice, umida e golosissima, ecco come realizzare la famosissima "Torta Camilla", la torta a base di carote e mandorle, in una versione ancora più deliziosa con una copertura di ganache al cioccolato

Vediamo insieme come preparare questo delizioso dolce:

Ingredienti (stampo 20-22 cm)

2 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero

170 gr di carote (peso pulite, già pelate)

90 ml di olio di semi

50 ml di succo d'arancia (1/2 arancia grande)

buccia di 1 arancia biologica (lavata, asciugata e grattugiata)

130 gr di farina

70 gr di farina di mandorle (o mandorle finemente tritate)

10 gr di lievito per dolci

Per la ganache:

150 ml di panna per dolci già zuccherata

200 gr di cioccolato fondente

Preparazione

Pulite bene le carote, tagliatele a pezzetti e poi frullatele. Aggiungete anche l'olio e il succo d'arancia e continuate a frullare, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Montate le uova con lo zucchero, a lungo, fino a renderle gonfie, chiare e spumose. Unite il composto di carote e mescolate delicatamente. Ora aggiungete la buccia d'arancia grattugiata e la farina setacciata. Mescolate sempre delicatamente con la spatola o le frusta elettriche al minimo della velocità. Infine unite la farina di mandorle e il lievito. Mescolate ancora e poi versate tutto nello stampo oliato e infarinato.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 40 minuti. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare la torta di carote, poi sformatela su una gratella per dolci.

Preparate la ganache: Tritate al coltello il cioccolato e mettetelo in una terrina. Mettete la panna in un pentolino sul fuoco e attendete che sfiori il bollore, versatelo sul cioccolato e mescolate con una frusta a mano finché il cioccolato non sarà completamente sciolto e avrete ottenuto una glassa liscia e lucida.

Versate immediatamente la ganache sulla torta, aiutandovi con una spatola per rendere la superficie bella regolare. Una volta che la ganache si sarà solidificata, potrete già servire la vostra torta di carote glassata al cioccolato.

