Soffici quadrotti alla banana con cuore di Nutella

Sofficissimi e golosissimi, questi quadrotti alla banana con cuore di Nutella sono anche semplicissimi da preparare.

Ingredienti (circa 20 quadrotti - stampo 22x28 cm)

3 banane mature

2 uova a temperatura ambiente

140 gr di zucchero

260 gr di farina

90 ml di olio di semi

70 ml di succo di frutta (ananas, banana, mela) o di latte (anche di mandorla)

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure buccia grattugiata di un limone biologico)

Nutella o altra crema spalmabile q.b.

zucchero a velo

Preparazione

Sbucciate le banane, tagliatele a pezzi e poi frullatele fino a renderle una polpa liscia e cremosa. Versatele in una terrina e aggiungete le due uova, l'olio, la vaniglia e il succo di frutta. Mescolate bene con una frusta a mano o elettrica. Unite poi lo zucchero, la farina e il lievito. Amalgamate tutto con la frusta fino a ottenere un composto liscio e non troppo liquido.

Versate l'impasto in uno stampo foderato con carta forno, distribuite la nutella con un cucchiaino, dividendo idealmente già la torta in quadrotti e cuocete in forno già caldo a 175° per 30 minuti circa. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino nel dolce che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare e sfomarte il dolce su un vassoio. Tagliate in quadrotti, cospargete con zucchero a velo e... buona colazione!

