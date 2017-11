Torta all'arancia: alta, soffice e golosa

La torta all'arancia, realizzata con marmellata di arance amare nell'impasto, è un dolce soffice e gustoso, perfetto per la colazione o la merenda.

INGREDIENTI (stampo 22-24 cm)

3 uova

120 gr di zucchero

100 gr di marmellata di arance amare

240 gr di farina

30 gr di fecola di patate

60 ml di olio di semi

la buccia grattugiata di una arancia biologica ben lavata e il succo di metà

1 bustina di lievito vanigliato per dolci

Per decorare: un cucchiaio di marmellata di arance + un cucchiaio d'acqua, granella di zucchero q.b.

PREPARAZIONE

Montante per 5 minuti le uova con zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa, aggiungete la marmellata di arance, la buccia e il succo d'arancia.

Unite poi, in tre volte, la farina setacciata, alternandola all'olio. Mescolate con le fruste al minimo della potenza e infine unite il lievito. Mescolate ancora delicatamente e poi versate il composto nello stampo foderato con carta forno (oppure imburrato e infarinato).

Cuocete in forno già caldo a 175° per 35-40 minuti. Prima di sfornare, infilate uno stecchino nel cuore del dolce per verificare che sia completamente cotto. Riscaldate un cucchiaio di marmellata con un cucchiaio d'acqua e poi spalmate il composto con un pennellino su tutta la superficie del dolce appena sfornato. Ricoprite con la granella di zucchero e rimettete il dolce in forno ancora per un paio di minuti, poi sfornate e lasciate raffreddare.

Sformate il dolce ormai freddo su un vassoio e servite.