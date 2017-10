La torta 7 vasetti con noci e mele è un dolce sofficissimo e molto gustoso.

Come nella classica e nota torta dei 7 vasetti, si utilizza il vasetto (vuoto e pulito) dello yogurt come unità di misura.

INGREDIENTI:

1 vasetto di yogurt da 125 gr (bianco o alla vaniglia)

2 vasetti di farina

1 vasetto di gherigli di noce tritati finemente

2 vasetti rasi di zucchero bianco o di canna (ne basta anche un vasetto e 1/2)

1 vasetto di olio di semi

3 uova a temperatura ambiente

i semini di una bacca di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

2 mele + 2 cucchiai di succo di limone

zucchero di canna q.b.

zucchero al velo (facoltativo)

PROCEDIMENTO:

Per prima cosa, sbucciate le mele e tagliatele a spicchi sottili. Irrorate gli spicchi con il succo di limone, mescolate e mettetele in frigo mentre prearate l'impasto della vostra torta.

Separate gli albumi dai tuorli. Montate a lungo i tuorli con lo zucchero fino a farli diventare una bella crema chiara e spumosa. Unite poi lo yogurt e l'olio, mescolando con le fruste elettriche ma a bassa velocità. Unite ora la farina setacciata, le noci tritate, la vaniglia ed il lievito, mescolando sempre a bassa velocità. Infine, unite gli albumi montati a neve ben ferma, mescolando con una spatola con movimenti delicati dal basso verso l'alto.

Imburrate e infarinate uno stampo tondo da 22-24 cm (oppure foderatelo con carta forno), e versatevi dentro il composto. Prendete le mele dal congelatore, diponetele a raggiera su tutta la superficie del dolce e completate con una spolverata di zucchero di canna.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 35-40 minuti o finché il dolce non sarà ben gonfio e cotto. Verificate sempre che la cottura sia ultimata con uno stecchino che, una volta infilato nella torta, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate e lasciate raffreddare il vostro dolce coperto da un panno di cotone pulito, poi sformatelo e, se volete, decorate con zucchero a velo.