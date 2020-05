Torta 12 cucchiai al cioccolato velocissima

Oggi vi proponiamo un grande classico delle torte da colazione. Facilissima da fare, ma davvero super golosa: la torta 12 cucchiai, nella variante al cioccolato.

Sofficissima, umida, dal sapore intenso di cioccolato... è la merenda perfetta. E per realizzarla, niente bilancia... ma solo un cucchiaio!

Questa torta è buonissima da gustare così com'è, ma è anche perfetta come base per torte farcite. Nella foto che vedete in alto, infatti, l'abbiamo farcita con crema spalmabile alle nocciole.

Ingredienti (stampo 24 cm):

3 uova grandi a temperatura ambiente

12 cucchiai rasi di zucchero (se preferite i sapori meno dolci, ne basteranno 8-10)

12 cucchiai di olio di semi (8-10 per chi vuole rendere la torta un poco più leggera)

12 cucchiai di latte (a temperatura ambiente)

10 cucchiai di farina + 2 cucchiai di cacao amaro

1 bustina di lievito per dolci

una tavoletta da 100 gr di cioccolato fondente

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

zucchero a velo

Per farcire (facoltativo): Nutella o la crema spalmabile che preferite q.b.

Preparazione

Per prima cosa, fate a pezzi il cioccolato e fondetelo a bagnomaria, poi lasciatelo intiepidire.

Montate le uova con zucchero con le fruste elettriche finché non avrete ottenuto un composto chiaro, gonfio e spumoso. Unite a filo l'olio e il latte e aromatizzate con la vaniglia. Aggiungete il cioccolato fuso e freddo e mescolate. Infine unite la farina, il cacao e il lievito e mescolate ancora fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Versate il composto in uno stampo imburrato e infarinato (oppure foderato con carta forno) e cuocete in forno statico già caldo a 175° per 35 minuti circa. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce, che dovrà uscirne asciutto.

Una volta fredda, trasferite la torta 12 cucchiai al cioccolato nel piatto da portata. Se lo gradite, tagliatela a metà e farcitela (la torta è molto umida e non necessita di bagna), oppure spolveratela con zucchero a velo e... buona merenda!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qui per tante ricette di dolci golosi per la colazione