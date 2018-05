Torta 12 cucchiai alle fragole e limone: golosissima e senza bilancia

Ecco una versione ancora più golosa della nota torta "dei 12 cucchiai", arricchita con gustose e fresche fragole e dal profumo intenso del limone.

Come sapete, per realizzare questa torta non occorre pesare gli ingredienti, ma vi basterà solo un cucchiaio!

INGREDIENTI (stampo 22 cm)

3 uova piccole a temperatura ambiente

12 cucchiai rasi di zucchero (11 per l'impasto + 1 in superficie )

12 cucchiai di farina

10 cucchiai di latte (+ 2 di succo di limone o limoncello)

12 cucchiai di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

la scorza grattugiata di un limone bio

250/300 gr di fragole fresche

zucchero a velo



PREPARAZIONE

Lavate le fragole, tamponatele delicatamente con carta assorbente o con uno strofinaccio di cotone pulito. Togliete il picciolo e tagliatele a pezzettini. Tenetene da parte 4/5 da tagliare invece a fettine.

In una terrina, montate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero (11 cucchiai) fino a renderle chiare, gonfie e spumose. Aggiungete la scorza e il succo di limone, il latte e l'olio a filo, continuando a mescolare con le fruste a bassa velocità.

Aggiungete la farina setacciata con il lievito e mescolate delicatamente.

Unite all'impasto le fragole tagliate a pezzetti e leggermente infarinate. Mescolate piano e versate subito nello stampo foderato da carta forno. Aggiungete sulla superficie della torta le fettine di fragola e spolverizzate con l'ultimo cucchiaio di zucchero.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 45 minuti (se dopo i primi 35 minuti la superficie inizia a scurisi troppo, coprite con un foglio di carta alluminio e proseguite la cottura). Prima di sfornare, verificate che la cottura sia completa e uniforme infilando uno stecchino nel cuore del dolce che dovrà uscirne completamente asciutto.

Lasciate raffreddare la torta, poi sformatela sul vassoio e decorate con poco zucchero a velo.