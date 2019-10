Torrone dei morti al cioccolato gianduia e nocciole

Il torrone 'dei morti' è il dolce tradizionale di questo periodo. Farlo in casa è molto semplice e oggi ve ne forniamo una golosa variate al cioccolato gianduia e nocciole.

Se non avete uno stampo per torrone, potete (come abbiamo fatto noi) utilizzarne uno piccolo da plumcake (18x8 cm o 20x8 cm) in silicone, oppure foderato bene con carta forno.

Ingredienti

300 gr di cioccolato fondente

200 gr di cioccolato al latte

100 gr di cioccolato gianduia (andranno bene anche gianduiotti)

200 gr di crema spalmabile al cioccolato gianduia (la trovate al supermercato, accanto alle creme spalmabili alla nocciola)

200 gr di nocciole tostate

Preparazione

Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria rivestite delicatamente l'interno dello stampo. Fate attenzione che tutti i lati siano rivestiti col cioccolato, poi eliminate l'eventuale eccesso (non fate strati troppo doppi). Lasciate un po' di cioccolato fuso da parte, vi servirà per rivestire la base del torrone.

Mettete lo stampo rivestito al cioccolato in frigo finché il cioccolato non si sarà solidificato.

Sciogliete a bagnomaria anche il cioccolato al latte insieme a quello gianduia, una volta fusi, versateli in una terrina e aggiungete la crema spalmabile al cioccolato gianduia (che dovrà essere morbida. Se è troppo dura, mettete prima il barattolo in vetro a bagnomaria per farla sciogliere un poco). Mescolate finché il composto non si sarà ben amalgamato e risulterà omogeneo. A questo punto unite anche le nocciole e continuare a mescolare, per distribuirle al meglio all'intero impasto.

Prendete lo stampo dal frigo e versatevi il composto all'interno, livellando bene la superficie. Versate sopra la restante copertura al cioccolato fondente e livellate con cura.

Rimettete lo stampo in frigo per 3-4 ore (o anche per un'intera notte), poi sformate il torrone capovolgetendo molto delicatamente lo stampo su un vassoio rettangolare (se l'avete utilizzata, eliminate la carta forno).

Tagliate a fette e servite il vostro goloso torrone dei morti al cioccolato gianduia e nocciole