Dal web alla Toffini academy: un weekend speciale con Sonia Peronaci

NAPOLI - Si avvicina un weekend intenso all’insegna del gusto, della sperimentazione e della condivisione. La Toffini Academy, scuola di arte culinaria della Toffini Cucine, è lieta di ospitare Sonia Peronaci, fondatrice e redattrice fino al 2015 del sito italiano di ricette più seguito del web, GialloZafferano, e adesso impegnata in molteplici nuovi progetti, per due giorni di corsi di cucina con tutti gli appassionati che avranno accesso a questo speciale evento. Innamorata della cucina da sempre, nel 2006 Sonia Peronaci ha dato vita al progetto Giallo Zafferano per “raccontare che cucinare è semplice, se sai come farlo” ha sempre raccontato la food blogger “Ho voluto avvicinare le persone che non avevano mai cucinato puntando sulla semplicità, spiegando passo passo le ricette attraverso le immagini, condividendo trucchi e segreti per realizzare piatti perfetti”. Ne è passato di tempo da allora, e la sua passione continua ad essere sempre quella di educare al buon cibo, attraverso libri, showcooking, programmi televisivi e cooking class. E’ stato proprio questo il punto di incontro tra la food blogger Sonia Peronaci e la Toffini Academy. Una sinergia accarezzata da tempo e che prenderà forma sabato 25 novembre e domenica 26 con 3 cooking class speciali in cui la Peronaci condividerà i suoi segreti culinari insieme ad un’attenta platea di fan e appassionati. Tutti i partecipanti alle lezioni avranno a disposizione le proprie postazioni corredate di attrezzature, utensili ed ingredienti necessari per realizzare le ricette previste guidati e supervisionati dalla chef più amata del web tenendo così fede alla filosofia della scuola di cucina Toffini Academy: imparare divertendosi e sperimentando in prima persona i trucchi degli chef. Antonella Marrazzo Responsabile Comunicazione www.toffini.com

