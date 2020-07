Tiramisù crema e cioccolato

Il Tiramisù è uno dei più golosi dolci della nostra tradizione. Buonissimo e semplice da preparare. Oggi vi suggeriamo una variante altrettanto golosa, con crema diplomatica e cioccolato, senza uova crude, che piacerà anche ai più piccini.

Vediamo insieme come preparare il Tiramisù con crema e cioccolato:

Ingredienti per 8-10 persone:

28-30 savoiardi

1/2 litro di crema pasticcera (trovate nella note la nostra ricetta)

50 ml di panna fresca (fredda di frigorifero - se non avete la fresca, va bene anche la vegetale per dolci)

80 gr di cioccolato al latte o fondente (oppure 2-3 cucchiai di crema spalmabile al cioccolato o alle nocciole)

250 ml di caffè poco zuccherato + 100 ml di acqua (se il dolce è per i bambini, potete utilizzare la stessa dose di latte al cioccolato)

cacao amaro q.b.

Preparazione:

Iniziate preparando il caffè e lasciandolo raffreddare. Poi passate a montare a neve ferma la panna, per aggiungerla delicatamente alla crema pasticcera.

Ora componiamo il nostro tiramisù con crema diplomatica e cioccolato: intingete uno alla volta nella bagna al caffè la metà dei savoiardi e formate un primo strato sul piatto da portata (oppure in una pirofila in vetro), fate un secondo strato con abbondante crema e poi aggiungete il cioccolato tritato grossolanamente al coltello (oppure a filo la crema spalmabile, variegando poi un poco con la punta di un coltello, come vedete nella nostra foto).



Procedete con un altro strato di savoiardi bagnati nel caffè e poi con uno ulteriore di crema. Livellate bene la superficie e tenete in frigo fino al momento di servire. Una volta tolto dal frigo, prima di tagliarlo in porzioni, decorate la superficie con abbondante cacao amaro.

NOTE:

Ricetta della crema pasticcera:

Ingredienti

1/2 l di latte

3 tuorli d'uovo

80 gr di farina

120 gr di zucchero

una bacca di vaniglia

Preparazione:

Aprite la bacca di vaniglia con un coltellino affilato ed estraendo i semini. Scaldate il latte, senza portarlo a bollore, con all'interno i semini e il baccello di vaniglia. Mescolate in una terrina la farina con lo zucchero, aggiungete i tuorli, un filo di latte caldo e mescolate. Aggiungete poi tutto il latte rimanente, dal quale avrete tolto il baccello di vaniglia, rimettete sul fuoco a fiamma bassa e mescolate finché la crema non si sarà addensata per bene.

Quando la crema sarà densa al punto in cui desiderate, togliete dal fuoco e versatela in una terrina in vetro, copritela con pellicola a contatto e lasciatela raffreddare.