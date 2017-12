Tartufi facili al cioccolato con pandoro o panettone

Avete già aperto pandoro e panettone e vi avanza una fetta che non basta per tutti? Oppure volete segnare una ricetta semplice che vi aiuti dopo le feste a "riciclare" qulche avanzo? Allora questi tartufini facilissimi al cioccolato fanno al caso vostro.

INGREDIENTI per circa 15 tartufi

150 gr di pandoro o panettone (meglio se senza canditi)

3 cucchiai di crema di nocciole (potete usarne anche una al gusto gianduia, cioccolato o mandorla o pistacchio)

2 cucchiaini di formaggio spalmabile

130-150 gr di cioccolato fondente

15/20 nocciole intere

Per decorare: granella di pistacchio, cocco grattugiato, codette di cioccolato, confettini colorati (oppure granella di nocciole, di mandorle ecc...)

PREPARAZIONE

In un'ampia terrina, sbriciolate bene il pandoro (o il panettone). A parte, mescolate 2 cucchiai di crema di nocciole con il formaggio spalmabile e poi versate la crema ottenuta nel pandoro sbriciolato. Amagamate bene e, se necessario (se l'impasto vi sembra ancora un po' asciutto), aggiungete il terzo cucchiaio di nutella, non troppo colmo. Mescolate ancora e quando l'impasto sarà ben omogeneo, mettetelo a riposare in congelatore.

Intanto sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria.

Riprendete l'impasto dal congelatore, inumiditevi un poco le mani e procedete a formare i tartufini. Prendete una piccola porzione d'impasto, appiattitela sul palmo della mano (come vedete in foto), mettete al centro una nocciola e poi richiudete formando una pallina.

Tuffatela nel cioccolato fuso (foto in basso) e, con l'aiuto di due cucchiaini, tiratela fuori facendo colare l'eccesso di cioccolato. Posizionate ogni pallina su un vassoio coperto da carta forno.

Con il cioccolato di copertura ancora ben morbido, decorate i tartufini spolverizzandoli con il cocco, i confettini e tutto quello che avete scelto di utilizzare.

Mettete i tartufi in frigo finché il cioccolato non sarà ben solidificato e tirateli fuori 10 minuti prima di servirli.

NOTE: potete ricoprire i vostri tartufi anche con cioccolato bianco oppure al latte.