Tarallini al finocchietto: per il perfetto aperitivo fatto in casa

Profumati, friabili, golosi e facilissimi da fare: i tarallini salati al finocchietto sono perfetti per un gustoso aperitivo fatto in casa.

Vediamo insieme come prepararli in poche e semplici mosse:

Ingredienti per 40-45 tarallini

200 gr di farina

60 ml di olio extravergine di oliva

30 ml di vino bianco

50 ml di acqua

sale q.b.

semi di finocchietto q.b.

1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate

Preparazione

In una ciotola capiente, mettete la farina e il lievito, mentre in una piccola brocchetta (o in un bicchiere, mettete tutti i liquidi (olio, acqua e vino) e mescolateli aggiungendo anche un po' di sale.

Versate pian piano i liquidi nella ciotola con la farina, mescolando inizialmente con una forchetta, poi proseguendo con le mani. Quando l'impasto avrà iniziato a compattarsi, trasferitelo sulla spianatoia leggermente infarinata, aggiungete circa 1 cucchiaio di semi di finocchietto e continuate a lavorare a mano, energicamente per 5 minuti, fino a ottenere un panetto omogeneo, liscio ed elastico.

Dividete l'impasto in piccoli pezzi, formate dei piccoli filoncini lunghi circa 10-12 cm e poi arrotolateli dando forma ai tarallini che man mano sistemerete su una leccarda ricoperta da carta forno.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 20-25 minuti, finché i tarallini non saranno ben dorati. Prestate molta attenzione alla cottura, i tarallini dovranno essere ambrati ma non bruciati.

