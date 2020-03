Pasticcio di tagliatelle con pesto e stracchino: ricetta facile e veloce

Pochi e semplici ingredienti, per un risultato davvero strepitoso: il pasticcio di tagliatelle al forno con pesto e stracchino è un piatto perfetto per fare bella figura in pochissime mosse.

Vediamo insieme come prepararlo:

Ingredienti per 4 persone

300 gr di tagliatelle all'uovo

250 gr di stracchino

2 cucchiai di pesto alla genovese pronto (dose indicativa, aggiuntene secondo i vostri gusti)

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

100 gr di provola affumicata di Agerola o altro formaggio filante (facoltativa)

Preparazione:

Mettete a cuocere le tagliatelle in abbondante acqua bollente e salata. Intanto, in una ciotola, mescolate bene lo stracchino con 1 e 1/2 cucchiai di pesto (assaggiate e decidete se vi soddisfa o volete aggiungere ancora un po' di pesto). Create una bella crema densa (se occorre, unite un cucchiaio di latte).

Distribuite un cucchiaio della crema di stracchino e pesto sul fondo della pirofila da forno.

Scolate le tagliatelle al dente, conditele con tutto la crema di stracchino e pesto rimanente, aggiungete 2 cucchiai di parmigiano, mescolate e poi versate tutto nella pirofila. Eventualmente, aggiungete la provola tagliata a dadini (distribuite i dadini in tutto il pasticcio, premendo per farli scendere in profondità). Livellate bene, distribuite in superficie il 1/2 cucchiaio di pesto rimanente e completate con l'ultimo cucchiaio di parmigiano.

Cuocete in forno già caldo a 200° per circa 20 minuti o finché sul pasticcio di tagliatelle con pesto e stracchino non si sarà formata una bella superficie dorata e 'croccante'. Sfornate, attendente qualche minuto e poi tagliate in fette e servite caldo e filante. Potete guastare il vostro pasticcio anche a temperatura ambiente, è sempre buonissimo.

