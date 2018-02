Cucina Mercato / Piazza Giuseppe Garibaldi

Street food, specialità regionali su 30 camioncini in piazza Garibaldi

Il meglio dello street food in circolazione arriva in piazza Garibaldi da venerdì 2 a domenica 4 marzo. Cucina a cielo aperto su circa trenta camioncini. Si cucinano specialità regionali come pani ca' meusa, bombetta pugliese, birre artigianali