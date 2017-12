Street food parade: cibo di tutto il mondo piazza Dante

Torna Steet food parade in piazza Dante, versione Christmas. Stand con cibo da tutto il mondo hanno invaso la piazza dedicata al Sommo Poeta sono stati presi d'assalto da turisti e cittadini. Dalle specialità siciliane, alla carne argentina, passando per gli hamburger americani, senza dimenticare il caciocavallo impiccato e la i primi piatti pugliesi. Prezzi leggermente sopra la media dello street food partenopeo, ma questo non sembra aver scoraggiato gli avventori