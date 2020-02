Spaghetti con moscardini: primo ricco e goloso

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato la ricetta per preparare dei golosi moscardini con pomodoro e olive. Ecco ora qualche indicazione per utilizzare il delizioso sughetto come condimento per gli spaghetti, ottendendo un piatto semplice, delizioso e completo.

Vediamo insieme come preparare gli spaghetti con i moscardini:

Ingredienti per 4 persone

320 gr di spaghetti

800 gr di moscardini già puliti (privi di occhi, becco e viscere della sacca)

400 gr di pomodorini (se non sono di stagione, potete usare quelli in scatola oppure la polpa di pomodoro)

circa 15 olive nere denocciolate

mezzo bicchiere di vino bianco

Due cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d'aglio

sale

mezzo peperoncino (facoltativo)

prezzemolo

Preparazione

Comprate i moscardini già puliti (quindi eviscerati e privi di becco e occhi, per rendere la loro preparazione semplice e veloce). Lavateli bene sotto l'acqua corrente.

In un'ampia padella, fate imbiondire l'aglio con l'olio ed eventualmente il peperoncino, aggiungete i moscardini e fate rosolare qualche minuto, rigirandoli un paio di volte. Unite il vino bianco, lasciate sfumare, poi aggiungete i pomodorini (se sono quelli freschi: lavati, tagliati a metà e privati dei semini interni) e le olive nere denocciolate. Date una mescolata con delicatezza e proseguite la cottura coprendo un coperchio (meglio se in vetro temperato).

Cuocete i moscardini finché non saranno ben morbidi e il sugo avrà preso consistenza (ma non restringetelo troppo per poter condire anche la pasta). Il tempo dipenderà dalla grandezza dei vostri polipetti che dovranno risultare molto morbidi e non fare resistenza quando infilerete una forchetta nei tentacoli e nella sacca. Una volta cotto, assaggiate il sugo e verificate se occorre salare.

Intanto cuocete gli spaghetti in abbondante acqua bollente e salata. Scolateli al dente (conservate un poco d'acqua nel caso occorra), versateli nella padella con i moscardini, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta (se necessario), un po' di prezzemolo fresco, fate salatare a fiamma viva e servite subito.

Clicca qui per scoprire tante ricette golose a base di pesce

Clicca qui per scoprire le ricette di tanti primi piatti veloci