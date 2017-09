Lo sformato di ricotta, patate e zucchine è un pasticcio ricco e goloso, ma semplice da realizzare.

INGREDIENTI (per 4 persone)

3 uova

250 gr di ricotta

2 zucchine medio-grandi (circa 300 gr)

2 patate grandi (circa 300 gr)

mezza cipolla novella

4-5 pomodorini (che daranno colore)

olio extra vergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

PREPARAZIONE

Pelate le patate, lavatele e tagliatele a cubetti (non troppo grandi, così cuoceranno in fretta). Spuntate e lavate le zucchine, tagliatele a cubetti. Lavate i pomodorini, tagliateli a cubetti, privandoli della polpa interna.

Affettate sottilmente la cipolla e mettetela a soffriggere in un'ampia padella con l'olio. Aggiungete le patate, le zucchine e i pomodori, fate rosolare mezzo minuto, poi coprite con un coperchio e portate a cottura, senza far sfaldare le verdure (se necessario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua durante la cottura). Salate, mescolate delicatamente e spegnete il fuoco. Lasciate intiepidire.

In una terrina, battete le uova con un pizzico di sale e pepe (se piace), unite la ricotta e mescolate con una frusta a mano. Versate le verdure nel composto d'uova e ricotta, aggiungete anche un cucchiaio di parmigiano grattugiato e mescolate.

Versate tutto in una pirofila leggermente unta d'olio, completate distribuendo il parmigiano restante in superficie.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa mezz'ora o comunque finché lo sformato non sarà ben cotto e si sarà formata una bella crosticina dorata in superficie.

Sfornate, lasciate assestare il vostro pasticcio per qualche minuto e poi servite.

NOTE: se lo gradite, potete aggiungere al ripieno anche dadini di provola o fiordilatte.