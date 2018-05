Sfogliatine al formaggio: antipasto velocissimo e goloso

Più che una vera ricetta, oggi vi suggeriamo solo una veloce e golosa idea da portare in tavola in mezz'ora: le sfogliatine al formaggio.

INGREDIENTI PER 12 SFOGLIATINE

1 rotolo di pasta sfoglia fresca rettangolare (se lo avete tondo, dstendete un poco i bordi con un matterello)

1 uovo (in alternativa potete usare anche un po' di latte)

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

100 gr di formaggio filante in fette sottili (noi abbiamo usato scamorza affumicata)

semi di sesamo (facoltativi)

PREPARAZIONE

Srotolate la sfoglia, bucherellatela con una forchetta e spennellatela con un po' d'uovo leggermente battuto (oppure con un po' di latte). Distribuite il parmigiano su tutta la sfoglia, poi dividetela idealmente in due metà e su una di esse adagiate il formaggio a fette.

Coprite con l'altra metà e sigillate bene i bordi. Con una rondella per pizza (o con un coltellino a lama liscia) tagliate la sfoglia in tre lunghi rettangoli e poi in 12 quadratini. Spennellate ancora con un poco d'uovo (o latte) e decorate con i semi di sesamo.

Cuocete in forno già caldo a 190° per circa 20-25 minuti. Controllate che la sfoglia sia ben cotta e dorata e poi sfornate.

Impiattate le vostre sgoliatine al formaggio e servitele subito calde e filanti, oppure a temperatura ambiente.