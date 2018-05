La sfogliatella più grande del mondo pesa 95 kg: è Guinness

Doveva essere 70 chili per entrare nel libro dei Guinness World Records e invece, come spesso accade, i napoletani hanno voluto esagerare. Quando è stata pesata, alle 15.30, la sfogliatella gigante preparata in piazza Garibaldi era di 95 kg, per 1,5 metri di lunghezza.

L'iniziativa, ripresa anche dalle telecamere de La Vita in Diretta, è stata di Antonio Ferrieri, titolari di Cuore di sfogliatella, il noto brand di dolci della stazione centrale.

La mega-sfogliatella, rigorosamente riccia, è stata valutata attentamente dalla giuria dei Guinness World Records, che ha poi sancito il successo dell'operazione, tra l'allegria e il divertimento generale. Dopo la proclamazione, il dolce da 95 chili è stato tagliato e distribuito agli astanti.