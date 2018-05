Una sfogliatella gigante a piazza Garibaldi: peserà 75 kg

L'appuntamento è per venerdì 25 maggio: in piazza Garibaldi verrà preparata la sfogliatella più grande del mondo.

A preparare il tipico dolce partenopeo, che in questa sua incarnazione oversize peserà addirittura 75 kg, sarà Antonio Ferrieri, titolare della pasticceria Cuori di sfogliatella, da tempo impegnato a rivedere la sfogliatella in numerose varianti. E la particolare festa in onore della sfogliatella avrà tra l'altro una madrina assolutamente d’eccezione: la conduttrice televisiva Roberta Capua.

Per un dolce destinato a finire nel guinnes dei primati, verranno usati 20 kg di semola, 30 kg di ricotta, 20 kg di zucchero e 6 kg di arance candite.

L'appuntamento nei pressi della pasticceria è fissato al 25 maggio, dalle ore 15.30.