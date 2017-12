Nasce la sfogliatella salata con provola, zucchine e gamberetti

La sfogliatella, uno dei prodotti “made in Naples” più noti e apprezzati, ha dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, di essere parecchio versatile ed è stata declinata in diverse versioni sia dolci che salate. In particolare, in occasione delle feste in corso, questa ambita bontà, farcita con ingredienti “salati”, è entrata ufficialmente nel menù del cenone.

Vincenzo Ferrieri, patron di SfogliateLab in piazza Garibaldi, ha creato un nuovo prodotto: una sfogliatella riccia salata farcita con provola, zucchine e gamberetti.

“Tutelando i dolci napoletani – spiega Vincenzo Ferrieri - tuteliamo i diritti e la storia delle potenzialità gastronomiche e, più in generale, artigianali del popolo napoletano. Attraverso l’introduzione di nuovi gusti, spero di catalizzare l’attenzione dei più giovani sui prodotti tipici della gastronomia campana e dissuaderli, dunque, dal consumo di junk food".