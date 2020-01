Sfogliata filante di patate e provola

Ricca, golosa e facilissima da preparare: la Sfogliata di patate e provola è una torta salata perfetta in tantissime occasioni.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti

2 dischi di pasta sfoglia fresca

1 kg circa di patate

250 gr di provola di Agerola (ben gocciolata)

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

sale

pepe (facoltativo)

latte q.b. per spennellare

Preparazione:

Pelate, lavate e affettate le patate a rondelle non troppo doppie. Mettetele a cuocere in una pentola piena d'acqua bollente e salata. Cuocetele 10-15 minuti, finché saranno morbide, ma non fatele sfaldare. Scolatele, conditele con l'olio extravergine di oliva e lasciatele intiepidire.

Srotolate il primo disco di sfoglia e stendetelo nello stampo senza eliminare la carta presente in confezione. Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta e versate sopra le patate orai intiepidite. Livellate bene, aggiungete il parmigiano e poi create un ulteriore con le fette di provola.

Coprite con il secondo disco di sfoglia, sigillate bene i bordi e spennelate la superficie con un po' di latte. Cuocete in forno già caldo a 190° per circa 35-40 minuti o finché la sfoglia non sarà ben cotta e dorata. Gli ultimi 10 minuti, cuocete nella parte bassa del forno. Verificate che sia ben cotta anche la base, prima di sfornare.

Servite subito la vostra Sfogliata di patate e provola oppure gustatela a temperatura ambiente, è sempre golosissima.

