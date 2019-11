Seppie e piselli: la ricetta napoletana

Ingredienti semplici e pochi passaggi per preparare un piatto di pesce saporito e genuino. La zuppa di seppie e piselli è una pietanza tipica napoletana che si può servire sia come primo che come secondo. Per rendere il piatto più completo lo si può accompagnare anche con del pane casereccio abbrustolito. NapoliToday vi propone la ricetta tradizionale.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di seppie

1 cipolla ramata

400 g di piselli

olio extravergine di oliva

qualche ciuffo di menta

sale

pepe

Procedimento:

Pulite le seppie e bollite in una pentola con acqua salata per 30-40 minuti, comunque fino a quando non si saranno ben ammorbidite. Terminata la cottura, tagliatele a listarelle e tenetele da parte. Tritate la cipolla e soffriggetela in un tegame con dell’olio, aggiungendo i piselli e lasciando cucinare per circa 5 minuti. Unite le seppie, qualche foglia di menta e terminate la cottura per altri 10 minuti. Aggiustate di sale e di pepe, e servite.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi