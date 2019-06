Semifreddo Stracciatella: goloso e facilissimo

Goloso, fresco e facilissimo da fare: il semifreddo stracciatella è il dolce perfetto per l'estate.

Vediamo insieme come prepararlo in pochissime mosse e con pochi ingredienti.

Ingredienti (stampo plumcake circa 22x12 cm)

200 ml di panna per dolci già zuccherata (FREDDISSIMA)

1 yogurt alla vaniglia (facoltativo)

100 gr di cioccolato fondente (+ 50 gr per la decorazione)

10-15 biscotti da latte (o un paio di pacchetti di Pavesini)

Per la bagna: 3 tazzine di caffè poco zuccherato + 1 di acqua (potete aggiungere anche un bicchierino di liquore se lo gradite, oppure potete usare solo latte al cacao se il dolce è destinato ai bambini)

Preparazione

Rivestite accuratamente con pellicola per alimenti lo stampo da plumcake, lasciandone uscire un poco dai bordi.

Tritate il cioccolato fondente grossolanamente al coltello.

Montate la panna a neve ferma, unite lo yogurt alla vaniglia (darà più gusto al semifreddo, ma potete anche ometterlo, se non lo avete) e montate ancora qualche secondo. Unite il cioccolato fondente e mescolate delicatamente con una spatola o un cucchiaio.

Ora componiamo il nostro semifreddo:

Sul fondo dello stampo da plumcacke rivestito di pellicola fate un primo strato con metà della panna col cioccolato, proseguite con uno strato di biscotti ben intinti nella bagna al caffè (o nel latte al cacao). Fate un terzo strato con la panna e terminate con i biscotti. Chiudete bene con la pellicola che vi avanza sui bordi. Mettete in congelatore per due o tre ore, prima di servirlo.

Tirate fuori dallo stampo il vostro semifreddo stracciatella, rovesciatelo sul piatto da portata, sistemate qualche imperfezione passandovi sopra una spatola per dolci leggermente bagnata e, se lo gradite, decoratelo.

Potete usare delle scaglie di cioccolato, del cioccolato fondente tritato al coltello, del cacao amaro oppure, come abbiamo fatto noi, sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e creare un decoro facendolo cadere sul dolce dei 'fili' con un cucchiaino, in maniera irregolare. Rimettete in congelatore ed estrate il vostro semifreddo stracciatella 10 minuti prima di servirlo.

NOTE:

- Utilizzate biscotti da latte oppure dei pavesini, altri tipi di biscotti potrebbero indurire troppo in congelatore e non essere perfetti al taglio.

- Potete variare sostituendo lo strato centrale di biscotti con uno di crema spalmabile al cioccolato o alle nocciole.