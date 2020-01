Scarola alla napoletana: la ricetta tradizionale

La scarola alla napoletana è un contorno tipico della tradizione culinaria partenopea. Un piatto semplice, a base di scarola, olive nere, capperi, uvetta e pinoli, che si può preparare tutto l’anno. Il contrasto tra amaro, dolce e salato rende questa pietanza molto saporita e appetitosa. Inoltre, è un piatto leggero e genuino, adatto anche a chi sta seguendo una dieta, essendo la scarola una verdura facilmente digeribile, ricca di fibre, vitamina A e C. A Napoli viene consumata come semplice contorno oppure per farcire pizza e torte rustiche. Ecco la ricetta per preparala.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di scarola (liscia o riccia)

1 spicchio di aglio

40 g di pinoli

40 g di capperi sotto sale

100 g di uvetta

10 g di olive nere snocciolate

olio extravergine di oliva

Procedimento:

Pulite e lavate bene la scarola. Scottatela per pochi minuti in acqua bollente. In una padella larga mettete olio, lo spicchio di aglio, i pinoli, i capperi, l’uva sultanina e le olive nere snocciolate. Fate soffriggere il tutto, senza far bruciare l’aglio che andrà tolto prima di mettere nella padella la scarola. Completate la cottura della scarola in padella, girando di tanto in tanto. Se si preferisce, si può cucinare la scarola senza averla prima lessata.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi