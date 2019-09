Ricetta della sbriciolata all'uva

Dal cuore goloso e perfetta per l'autunno, la sbriciolata all'uva è un dolce veloce da realizzare, ma dal successo assicurato.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo rettangolare da crostata, o tondo 22-24 cm)

300 gr di farina

1 uovo intero

120 gr di burro

100 gr di zucchero

semi di una bacca di vaniglia (oppure la buccia grattugiata di mezzo limone bio)

2 cucchiaini rasi di lievito per dolci

3 cucchiai di marmellata o confettura (noi abbiamo scelto confettura di ciliegie)

250/300 gr di uva + 1 cucchiaio di limoncello (o succo di limone)

30 gr di granella di mandorle o mandorle grossolanamente tagliate (facoltative, danno un tocco in più al dolce)

Preparazione

Per prima cosa, lavate l'uva e tagliate a metà tutti gli acini privandoli dei semini interni. Metteteli in una terrina, irrorateli con il limoncello (o con il succo di limone), mescolate delicatamente e lasciateli da parte mentre preparate la frolla.

Ora preparate le briciole di frolla: disponete la farina a fontana e al centro mettere il burro a piccoli tocchetti, lo zucchero, il lievito e i semini di vaniglia. Lavorate gli ingredienti con la punta delle dita, delicatamente, poi aggiungete anche l'uovo e continuate a lavorare, poco, fino a formare delle "briciole".

Imburrate e infarinate, oppure rivestite di carta forno lo stampo. Versate metà delle briciole di frolla e compattate leggermente per distribuirle bene su tutto il fondo. Versate la confettura sulla base di frolla e livellate bene (lasciando libero qualche millimetro dal bordo), aggiungete le mandorle e poi ricoprite con gli acini d'uva.

Coprite tutto con le restanti briciole, distribuendole bene sulla superficie e anche lungo i bordi. Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti. Controllate la cottura, la torta sbriciolata dovrà essere ben dorata e ben cotta sotto (ma attenzione a non bruciarla).

Sfornate, lasciate raffreddare bene, poi trasferite la torta sul piatto da portata e spolverizzate con poco zucchero a velo. Conservatela in frigorifero

