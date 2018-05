Sbriciolata ricotta e amaretti

La torta sbriciolata è una versione alternativa della crostata, con un esterno di deliziose briciole di pasta frolla e un cuore goloso, in questo caso, di golosa ricotta dolce con amaretti e mandorle.

INGREDIENTI (stampo 22-24 cm)

Per la frolla:

350 gr di farina

120 gr di zucchero

130 gr di burro freddo

1 uovo + 1 tuorlo

i semini di una bacca di vaniglia

1 cucchiaino di lievito per dolci

PER LA FARCIA

250 gr di ricotta asciutta

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaio di liquore all'amaretto (facoltativo)

100 gr di amaretti tritati finemente

50 gr di mandorle tritate finemente

zucchero a velo per decorare

PREPARAZIONE

Iniziate dalla farcia: mescolate la ricotta con lo zucchero e il liquore, poi aggiungete amaretti e mandorle tritati. Assaggiate per verificare che la crema sia sufficientemente dolce per il vostri gusti, in caso contrario aggiungete un altro cucchiaio di zucchero.

Preparate le briciole di frolla:

In una terrina capiente o sul piano da lavoro, mettete la farina e al centro lo zucchero, il burro tagliato a piccoli tocchetti, l'uovo e il tuorlo, la vaniglia e il lievito. Mescolate velocemente lavorando con la punta delle dita, senza "impastare", dovete ottenere delle briciole e non un panetto.

Imburrate e infarinate, oppure rivestite di carta forno lo stampo (meglio se a cerniera). Versate metà delle briciole di frolla e compattate leggermente per distribuirle bene su tutto il fondo.

Versate tutta la farcia sulla base di frolla (lasciando libero circa mezzo centimetro dal bordo). Coprite tutto con le restanti briciole, distribuendole bene sulla superficie e anche lungo i bordi. Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 45 minuti. Controllate la cottura, la torta sbriciolata dovrà essere ben dorata e ben cotta sotto (ma attenzione a non bruciarla).

Sfornate, lasciate raffreddare e poi sformate la vostra torta sbriciolata sul piatto da portata, completate con poco zucchero a velo e servite