Sbriciolata con crema al mascarpone e Nutella

Golosissima e cremosa, la sbriciolata ripiena di crema al mascarpone e Nutella è un dolce veloce da realizzare, ma dal successo assicurato.

Vediamo insieme come prepararla:

INGREDIENTI (stampo tondo 24-26 cm)

300 gr di farina

1 uovo intero

120 gr di burro

120 gr di zucchero

semi di una bacca di vaniglia (in alternativa 1 bustina di vanillina)

2 cucchiaini di lievito per dolci

250/300 gr di mascarpone + 2-3 cucchiai colmi di Nutella (o altra crema spalmabile alle nocciole, al cioccolato ecc...)

PREPARAZIONE

Preparate il ripieno mescolando in un terrina, con un cucchiaio, il mascarpone alla crema di nocciole (se necessario rendetela morbida, sciogliendola per qualche minuto a bagnomaria), fino a ottenere una crema liscia. Assaggiate per verificare se il sapore incontra i vostri gusti o se preferite aggiungere altra crema di nocciole.



Ora preparate le briciole di frolla: disponete la farina a fontana e al centro mettere il burro a piccoli tocchetti, lo zucchero, il lievito e i semini di vaniglia. Lavorate gli ingredienti con la punta delle dita, delicatamente, poi aggiungete anche l'uovo e continuate a lavorare, poco, fino a formare delle "briciole".

Disponete poco più di metà della briciole di frolla nello stampo ricoperto da carta forno, compattatele leggermente per non creare buchi e salite anche un poco lungo i bordi, poi versatevi sopra la farcia.

Completate ricoprendo bene la superficie con le restanti briciole. Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti. Controllate la cottura, la torta sbriciolata dovrà essere ben dorata e ben cotta sotto (ma attenzione a non bruciarla).

Sfornate, lasciate raffreddare bene, poi trasferite la torta sul piatto da portata e spolverizzate con poco zucchero a velo. Conservatela in frigorifero.

