Il rustico con patate e carciofi è goloso e semplice da realizzare, perfetto per una cena informale o per un party con gli amici. La preparazione (che ricorda quella della pizza parigina per l'uso di una base di pasta di pizza e una di pasta sfoglia) diventa anche velocissima se deciderete di usare pasta per pizza già pronta.

Vediamo insieme come preparlo:

INGREDIENTI

Una base rettangolare di pasta per pizza (potete acquistarla pronta oppure farla in casa. Sarà sufficiente una dose da 250-300 gr di farina. Se non avete la vostra, cliccate qui per la nostra ricetta di un impasto morbido e goloso)

Un rotolo di pasta sfoglia fresca rettangolare

500 gr circa di patate (3 grandi)

300 gr di cuori di carciofo

1 spicchio d'aglio

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

30 ml di vino bianco

200 gr di provola di Agerola (o fioridilatte, scamorza...)

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

PREPARAZIONE

Pelate e lavate le patate, tagliatele a cubetti. In un'ampia padella, fate dorare l'aglio con l'olio e aggiugete i cubetti di patate. Fate rosolare qualche secondo a fiamma alta, rigirando continuamente, poi versate il vino bianco, abbassate la fiamma e lasciate che sfumi per un paio di minuti.

Lavate e tagliate a fette sottili i cuori di carciofo e aggiungeteli alle patate in padella. Condite con sale e, se lo gradite, pepe. Cuocete finché patate e carciofi saranno morbidi, ma non lasciateli sfaldare. All'occorrenza aggiungete qualche cucchiaio d'acqua. Eliminate l'aglio, spegnete il fuoco e fate intiepidire.

Stendete con le mani la pasta per pizza su un foglio sullo stampo coperto di carta forno fino ad ottenere un rettangolo più o meno regolare - circa 40 x 30 cm (oppure srotolate semplicemente la posta pronta).

Ricoprite la pasta (lasciando liberi i bordi) prima con carciofi e patate e poi con la provola a cubetti. Spolverizzate con il parmigiano. Completate coprendo tutto con la pasta sfoglia. Sigillate bene i bordi e con una forchetta bucherellate un poco la sfoglia. Spennellate con un poco d'olio la superficie.

Cuocete in forno già caldo a 190° per circa 20 minuti o finché pizza e sfoglia non saranno ben cotte. Lasciate assestare qualche minuto il rustico e poi tagliatelo a quadrotti con una rondella per pizza. Servite caldo o a temperatura ambiente, è sempre buonissimo.

