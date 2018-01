Eliche agnello e lupini - Tofette con ceci grigliati: due piatti vincenti

Si è chiusa con una sfida all’ultima ricetta la seconda edizione del “Primo Piatto dei Campi”, progetto ideato da LSDM e da Pastificio dei Campi con l’obiettivo di promuovere la Dieta Mediterranea e rivolto agli chef under 35. Il tema “The Benevolent Bean”, legato al mondo dei legumi, ha sollecitato la fantasia dei 30 cuochi che hanno partecipato. Alla finalissima, che ha avuto come teatro la sede gragnanese del Pastificio dei Campi, sono arrivati in quattro ma il primo posto, ex aequo, spetta ad Alba Esteve Ruiz e Fabiana Scarica, che hanno conquistato il diritto di relazionare, accanto a Peppe Guida, nella prossima edizione di LSDM, in programma presso il Savoy Beach di Paestum, il 23 e il 24 maggio. Ecco il piatto di Fabiana Scarica, "Tofette di Gragnano con ceci grigliati al fumo di rosmarino, tamarindo e ricci di mare".







E di seguito il piatto di Alba Esteve Ruiz, "Eliche agnello e lupini".









“L'elevatissima qualità delle proposte", hanno commentato Barbara Guerra e Albert Sapere, ideatori e curatori del format LSDM, "ci ha convinto a invitare anche gli altri due finalisti che parteciperanno alla prossima edizione nell’atelier dedicato alla pasta”.