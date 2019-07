Rotolo alla Nutella: golosa merenda per grandi e piccini

Il Rotolo alla Nutella è un grande classico per la merenda dei più piccoli, ma non solo. Soffice pasta biscotto con una farcitura golosa, è un dolce che piace a tutti ed è semplicissimo da realizzare.

Vediamo insieme come prepararlo in poche mosse:

Ingredienti

4 uova a temperatura ambiente

110 gr di zucchero

80 gr di farina

50 ml di olio di semi

50 ml di latte scremato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure buccia grattugiata di mezza arancia bio)

1 cucchiaino raso di lievito per dolci

Per farcire: 200 gr circa di Nutella (o la crema spalmabile che preferite - potete optare anche per marmellate o confetture di ogni tipo)

Zucchero a velo per decorare (o cacao)

Preparazione

Per prima cosa, aprite le uova e separate i tuorli dagli albumi mettendoli in due terrine capienti. Montate prima gli albumi a neve ben ferma, man mano che li montate aggiungete anche circa la metà dello zucchero (50 gr).

Passate poi a montare i tuorli con lo zucchero rimanente fino a ottenere una crema gonfia e chiara, aggiungete ora l'olio, il latte, la vaniglia e mescoltate. Unite la farina e il lievito e mescolate ancora delicatamente. Infine, aggiungete l'albume a cucchiaiate e mescolate delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l'alto. Il composto dovrà essere soffice e gonfio, fate attenzione a non smontarlo.

Versate l'impasto su una leccarda da forno rivestita con carta forno, livellate bene la superficie con la spatola e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 10 minuti in modalità 'ventilato' (se avete il forno statico, cuocete a 190°). Fate attenzione alla cottura.

Sfornate la pasta biscotto e capovolgetela subito, con delicatezza, su un altro foglio di carta forno. Lasciatela raffreddare e poi elminate il primo foglio di carta forno.

Ora procedete a farcire: versate la Nutella sulla pasta biscotto e con una spatola distribuitela bene su tutta la pasta biscotto, lasciando liberi i bordi. Aiutandovi con la carta forno che avete sotto la base, arrotolate la pasta. Poi avvolgete tutto nella carta forno, facendo attenzione che la chiusura del rotolo resti verso il basso, e mettete in frigo per un paio d'ore prima di servire.

Una volta pronto, rifilate leggermente le due estremità del rotolo, decorate con lo zucchero a velo e tagliate a fette.

