Riso e verza: la vera ricetta napoletana

ll riso con la verza, o "o virzo cu o rriso" in napoletano, è un antico piatto autunnale della cucina napoletana povera. Una squisita minestra calda e cremosa che si prepara facendo cuocere lentamente il riso nella verza precedentemente stufata e ridotta in crema. Il risultato è una pietanza squisita, ricca di vitamine e sali minerali, e adatta a chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana. Preparala è semplice e veloce, vediamo qual è la ricetta tradizionale napoletana.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di verza

250 gr di riso Roma o Arborio

1 cipolla 50 gr di lardo

100 gr di parmigiano grattugiato

50 gr di scorza di parmigiano

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Mondate e tagliate a cubetti la verza. Fatela soffriggere in un tegame con olio, lardo e cipolla tritata, salandola e pepandola a piacere. Ricoprite di acqua e lasciate cuocere per circa 20 minuti. Unite il riso cucinando per altri 10 minuti girando solo se necessario e, eventualmente, aggiungendo acqua. Unite la scorza di parmigiano grattugiato e un goccio di olio. Mondate e servite caldo.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi