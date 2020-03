Torte salate: 10 ricette facili e veloci

Facili, veloci e golosissime: le torte salate sono delle ottime 'amiche' in cucina.

Un fragrante guscio di pasta sfoglia ripieno di ricotta, salumi, formaggi o verdure... spazio alla fantasia e soprattutto a ciò che abbiamo in frigorifero. Bastano pochi ingredienti per ottenere un risultato bello e gustoso.

Ecco allora una carrellata di 10 torte salate facili e veloci da preparare:

- Davvero facilissima da cucinare quanto deliziosa da magiare è la Torta Salata con ricotta, prosciutto cotto e formaggio. Cinque minuti per mettere tutti gli ingredienti del ripieno nel guscio di sfoglia e subito il rustico è pronto per essere infornato. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Proseguiamo suggerendovi una golosa Torta Salata sempre con un ripieno a base di ricotta e prosciutto cotto, ma con l'aggiunta di piselli (andranno benissimo anche quelli in barattolo già cotti). Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Ancora, super golosa è la Torta Salata farcita con salame: un rustico adatto a chi ama i sapori più intensi e corposi. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Bello e buonissimo, il calzone di pasta sfoglia ripieno di prosciutto cotto e zucchine. Una torta salata scenografica, oltre che deliziosa... tutta da gustare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Impossibile non amare la Torta Salata farcita con friarielli napoletani e provola. Una delizia per il palato, ripiena con la straordinaria e tradizionale verdura partenopea. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Ancora prendendo a prestito una delle classiche verdure con le quali si farciscono anche golose pizze, non potete non provare la Torta Salata con le scarole. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Semplicissima e golosissima, la Sfogliata di patate... doppio strato di sfoglia dal ripieno delicato, delizioso e super filante. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Proseguiamo con un'altra Sfogliata, quella di zucchine: ancora una volta un doppio strato di fragrante pasta sfoglia ripiena di verdura e fiordilatte (o un altro formaggio filante che vi trovate in frigorifero). Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Ancora a base di ottime verdure è la Torta salata con ricotta, broccoli e scamorza. Delicatissima, ma ricca e saporita. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Chiudiamo la nostra carrellata di consigli con un pizzico di originalità: le girelle di sfoglia ripiene di prosciutto e parmigiano. Buonissime, sfiziose e facilissime da realizzare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

E se non bastassero cliccate qui per le ricette di tante altre torte salata, rustici, pizze e focacce