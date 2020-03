iorestoacasa e... stasera pizza!: 10 ricette facili e golose

Per gli amanti della cucina (ma non solo!), non c'è niente di meglio che 'mettere le mani in pasta' per trascorrere un po' di tempo in modo piacevole in questi giorni in cui è importantissimo per la tutela della salute di tutti seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni del decreto governativo e restare in casa.

Oggi, per la nostra rubrica #iorestoacasa e cucino, vi suggeriamo per 10 ricette di pizze e focacce, fritte o al forno, tutte diverse, semplici e golose: perfette per trascorrere un po' di tempo in serenità e poi gustare un'ottima cena.

Per avere pizze e focacce dall'ottima digeribilità, usate poco lievito in favore di lievitazioni più lunghe. Potete, per esempio, impastare al mattino e poi farcire e infornare le vostre deliziose pizze la sera.

Ecco, allora, una carrellata di 10 golose ricette di pizze e focacce:

- Partiamo da Grande classico partenopeo, intramontabile e godurioso: la PIZZA DI SCAROLE. Doppio strato di morbido impasto di pizza e un ripieno di scarola ripassata in padella con olive e capperi (ma anche pinoli e uva passa, per essere proprio super tradizionali). Cliccate qui per la ricetta completa

- Proseguiamo con uno dei classici 'mordi e fuggi' della tradizione culinaria partenope: LA PIZZA PARIGINA. Soffice base di pizza, ripieno goloso e uno strato di fragrante pasta sfoglia. Una vera goduria, tutta da provare. Cliccate qui per la ricetta completa

- E se invece vogliamo proprio esagerare, cimentiamoci con le PIZZE FRITTE: potete prepararle grandi, ripiene di ricotta e salumi (cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial) o piccoline, da assaporare in pochi golosissimi bocconi (cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial)

- Alta e super soffice, la FOCACCIA CON PATATE E ROSMARINO è una vera bontà: una nuvola morbida e delicata. Cliccate qui per la ricetta completa di foto tutorial

- Forma diversa, ma uguale golosità, per il ROTOLO MORBIDO DI PIZZA CON PROSCIUTTO E PROVOLA. Tanti strati di sofficissima golosità. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- E se volete proprio eguagliare la vostra rosticceria di fiducia, dovete assolutamente provare le PIZZETTE TONDE CON POMODORO E FIORDILATTE SOFFICISSIME COME AL BAR. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Bellissime da vedere, divertenti da prepare e, ovviamente, deliziose da gustare, anche le TORTE DI GIRELLE DI PIZZA. Ve le proponiamo in versione classica, con pomodoro e mozzarella (cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial) e nella versione alternativa farcita con prosciutto cotto (cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial)

- Doppio strato di pizza e una farcitura golosissima anche per il RIPIENO AL FORNO CON PROSCIUTTO E FORMAGGIO. Semplicissimo da preparare, ma davvero buonissimo da gustare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Soffice, alta e delicata, ancora, la PIZZA MORBIDA RIPIENA DI ZUCCHINE. Buonissima sia calsa che a temperatura ambiente, è una focaccia delicatissima e golosa. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Infine, buonissima anche la PIZZA MORBIDA RIPIENA DI RICOTTA E FORMAGGI. Un ripieno al forno golosissimo e perfetto per dar fondo ai formaggi che avete in frigo. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

E se non bastassero... cliccate qui per tante ricette di pizze, rustici, focacce e torte salate

