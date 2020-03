iorestoacasa, 10 dolci facili e golosi da fare per (e con) i bambini

Pasticciare e poi godersi una deliziosa merenda con i bambini è un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio sereno e in allegria in casa.

Ecco, allora, qualche consiglio su cosa preparare per (e con) i vostri piccini in questi giorni in cui è fondamentale per tutti restare a casa e rispettare le indicazioni governative.

Vi suggeriamo 10 dolci semplici e golosi, con ingredienti che facilmente avete in casa e che di certo piaceranno ai bambini. A loro il compito di pasticciare con gli ingredienti, sotto la vostra supervisione e, a voi, la fase della cottura. Per poi godere insieme del risultato con una merenda a base di dolci fatti in casa, sorrisi e amore.

Partiamo con qualche ricetta che prevede l'uso di uno dei prodotti più amati dai bambini: la Nutella (o comunque la crema di nocciole che preferite):

- Semplicissimo da realizzare, bello e golosissimo è il classico ROTOLO ALLA NUTELLA. Soffice pasta biscotto che si realizza con pochi ingredienti, farcita con la deliziosa crema di nocciole (ma potete variare anche una marmellata o confettura). Una volta tagliato a fette, otterrete delle simpatiche girelle tutte da gustare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Un classico sono anche le CROSTATINE ALLA NUTELLA: fragrante pasta frolla dal ripieno goloso. Delle vere merendine homemade per la merenda perfetta. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Pescando invece nelle tradizioni di altri Paesi, possiamo preparare dei soffici e buonissimi MUFFIN CON CUORE DI NUTELLA. Golosi dolcetti che renderanno felicissimi grandi e piccini. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

Un'ottima idea per una deliziosa merenda in famiglia è anche quella di preparare dei fragranti e profumati biscotti:

- Potete prepare dei semplicissimi BISCOTTI DA COLAZIONE (O MERENDA), senza nemmeno la necessità di usare stampini, da intingere poi nel tè o in una golosa cioccolata calda. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Potete, ancora, optare per dei BISCOTTONI MORBIDI RIPIENI e per questo ancora più golosi. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- E, per una merenda davvero piena d'amore, potete anche scegliere i nostri CUORI ALLA VANIGLIA FARCITI. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

E che dire dei dolci a base di mele? Un ottimo modo per aggiungere anche un po' di frutta alla vostra merenda:

- Assolutamente da provare i MUFFIN SUPERSOFFICI ALLE MELE. Dolcetti morbidissimi, profumatissimi e con tante mele, perfetti da accompagnare a tè, spremute o tisane. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Velocissime, facilissime e super golose, anche le nostre SFOGLIATINE ALLE MELE. Una golosa base di pasta sfoglia farcita di mele, arricchita da mandorle a lamelle. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Classica, ma sempre graditissima da grandi e piccini, anche la CROSTATA DI MELE E MARMELLATA. Una sinfonia di sapori freschi e golosi, assolutamente perfetta per la merenda. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Sofficissima, delicatissima e, vi assicuriamo, buonissima, la TORTA DI MELE CON IMPASTO DI RICOTTA: divertitevi a prepararla insieme e poi a gustarla accompagnata con una spremuta di arance, per un pieno di frutta. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

E se non bastassero, cliccate qui per tantissime ricette di dolci facili e golosi